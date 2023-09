VALDOBBIADENE (TREVISO) - La serata denominata “Contaminazioni Veneziane”, organizzata da Nicola Menin , cultore e storico del vino e dall’Union Europèenne des Gourmets , ha riunito all’ azienda agricola Teruz sulle colline patrimonio Unesco con una vista mozzafiato , personalità molte associazioni di settore, tra cui Ais, Fisar, Onav e Accademia della Cucina. La serata, condotta dalla Console Territoriale Desi Pianalto , ha visto la partecipazione delle autorità locali e regionali. A rappresentare la Regione c’erano i consiglieri regionali Roberto Bet e Tommaso Razzolini. Il Comune di Valdobbiadene era rappresentato dal s indaco Luciano Fregonese , dal vicesindaco Pierantonio Geronazzo, e dagli a s sessori Anna Vettoretti e Marco Miotto. Un tema che ha suscitato l’interesse d elle autorità è stato quello della presenza invasiva del granchio blu nei nostri mari, che sta devastando il comparto della pesca e dei molluschi.



LA PREOCCUPAZIONE

« 1500 aziende del settore stanno per chiudere » , ha sottolineato Roberto Bet . Ol tre il 90% della produzione di vongole venete è stato distrutto da questo crostaceo che si riproduce velocemente e minaccia seriamente l’economia e la sopravvivenza di molte industrie ittiche del territorio ed è quindi importante trovare una strada che possa portare a consumare questo ottimo crostaceo con l’obiettivo di ridurne la popolazione, che non rappresenta la soluzione a questa vera piaga ma che pu ò essere un piccolo aiuto contro il proliferare del granchio blu ».