I ravioli al granchio blu diventano uno spot tv: 34 secondi in stile Kubrick 'Odissea nello spazio'

PADOVA - Da nuovo prodotto gastronomico 'alieno' dell'estate a spot pubblicitario. Ci ha pensato il Pastificio Artusi di Padova che dopo aver commercializzato, in particolare per il mercato francese, un raviolo ripieno a base di granchio blu ora debutta anche in tv con uno spot per promuoverlo. Paolo Caratossidis presidente di Cultura & Cucina e chef ha ideato insieme al regista Matteo Menapace una pubblicità capace di condensare i punti di forza del prodotto.

«Era una minaccia, l'abbiamo trasformata in una risorsa» è lo slogan del primo spot sul granchio blu. «Durata 34 secondi - ispirato alla celebre pellicola del 1968 di Stanley Kubrick 'Odissea nello spazio' è stata utilizzata una tecnica di slow motion nelle immagini iniziali - racconta Caratossidis - con un esemplare di granchio blu - callinectes sapidus - catturato nella Laguna di Venezia».