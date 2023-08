Granchio blu, arrivano i ravioli ripieni del pastificio padovano: ​«È un prodotto ottimo»

PADOVA - Ravioli ripieni al granchio blu. É la novità del pastificio Artusi di Casalserugo che ha già cominciato a venderli ai ristoranti locali.

«I ravioli al granchio blu - conferma il titolare del pastificio, Alberto Artusi, che con il fratello Enrico guida l'azienda - sono già commercializzati in Veneto in alcuni piccoli punti vendita, come il monomarca del pastificio, nello storico merrcato Sotto Il Salone a Pdova, e stanno per approdare nelle prime catenere della gdo».