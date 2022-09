Furto nella notte nella sede di Treviso dell'Università Ca' Foscari: rubati 30 pc e soldi dalle macchinette

TREVISO - Rubati 30 computer dalla sede Ca' Foscari in riviera Santa Margherita. Forzate anche le macchinette cambiamonete e rubato tutto il denaro che contenevano.

Sopralluogo questa mattina, 12 settembre, dei Carabinieri della Compagnia di Treviso in via Riviera Santa Margherita nella succursale dell'Università cafoscarina alle porte della città dove la scorsa notte delle persone al momento ancora senza identità si sono introdotte all'interno della struttura portando via una trentina di pc portatili e tutti i soldi che si trovavano in tre macchinette cambia monete.

A chiamare i militari un'inserviene che arrivata sul posto di lavoro questa mattina, si è accorta immediatamente che qualcosa non era al proprio posto. Accortasi poi della manomissione delle macchinette, ha lanciato l'allarme. I carabinieri, dopo le verifiche del caso, si sono accorti anche della mancanza dei pc.