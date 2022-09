Furto su commissione in una concessionaria: sparite centraline per 50mila euro

UDINE - Furto da oltre 50 mila euro di controvalore in una concessionaria di veicoli commerciali della provincia di Udine. Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, persone non ancora identificate sono riuscite a impossessarsi di otto preziose centraline di controllo per rallentatori idraulici di alcuni mezzi parcheggiati nel piazzale. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di un furto su commissione. I titolari della rivendita hanno sporto denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Palmanova. Si stanno analizzando le telecamere di video-sorveglianza della concessionaria e della zona circostante.