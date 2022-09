CESIOMAGGIORE - Sono andati a colpo sicuro i malviventi che ieri notte hanno messo a segno un furto ai danni della cooperativa Alfa, magazzino di generi alimentari, di Busche di Cesiomaggiore: i ladri hanno rubato 300 litri della preziosa soluzione usata dai camionisti per le marmitte catalitiche. Un danno di 500 euro, ma solo grazie all'arrivo di un operatore che doveva fare il turno alle 2,30 di ieri notte i malviventi sono fuggiti. Altrimenti non si sa di quanto sarebbe stato il bottino: tra gli ultimi furti messi a segno ai danni del magazzino negli anni anche un maxi-colpo di forme di formaggio. Questa volta il danno è stato contenuto: la fornitura di additivo Ad bleu che costa 2,80 al litro. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Feltre.

«Sono fuggiti mentre stavo arrivando con il camion - racconta l'operatore che ha dato l'allarme - Hanno agito sulla cisterna da mille litri. Nelle verifiche alla scoperta del furto è emerso che ne mancavano 300 litri. I malviventi hanno aperto il rubinetto e si son serviti». «Non hanno fatto a tempo a finire il lavoro - dice l'uomo arrivato poco dopo i fatti -: intanto si sono arrangiati con quello, poi hanno provato a fare anche altro, ma non ci sono riusciti. Abbiamo trovato infatti un pezzo di ferro nella serratura della porta dei magazzini: probabilmente hanno provato a forzarla e si è rotto l'attrezzo che stavano usando».

La coop Alfa è un centro di distribuzione che serve dei negozi e porta fuori la merce, generi alimentari che partono la notte: il servizio, nonostante il furto di ieri, fortunatamente non si è fermato. I camion sono partiti regolarmente.