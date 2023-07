Furto di pc e strumenti musicali per 10mila euro a Ponzano Veneto, beccati i tre giovani ladri

PONZANO VENETO (TREVISO) - Furto di pc portatili e strumenti musicali per 10mila euro, beccata la Banda Bassotti. Il trio è stato fermato oggi, 29 luglio, dopo il furto avvenuto una ventina di giorni fa a Ponzano Veneto, in via Santandrà nella sede di un'associazione culturale locale mediante l'effrazione di una porta secondaria. Il sospetto è subito ricaduto su un gruppetto di giovanissimi già noto alle forze dell'ordine e sono identificati tre 18enni che erano in possesso di tutti gli strumenti rubati dal profilo complessivo di 10mila euro che sono stati restituiti ad Isabella Ceron presidente dell'Associazione "Ferdinando Sebastiani".

La vicenda sarà posta ora al vaglio dell'Autorità giudiziaria minorile ma, nel frattempo, nei locali di via Santandrà sono tornati gli strumenti e si potrà quindi risentire suonare trombe, clarinetti ed oboi.