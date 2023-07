Pernumia. Assalto alla fabbrica che crea le borse di Gucci e Bottega Veneta: ladri incappucciati bloccano le strade e sfondano il cancello con l'auto

PERNUMIA (PADOVA) - Erano in 11, incappucciati, e organizzati nei minimi dettagli. Sapevano che il venerdì sera il magazzino era pieno e, a colpo sicuro, hanno assaltato il laboratorio. Scene degne de "La casa di carta" a Pernumia, nella Bassa padovana, dove nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio un commando di ladri ha svaligiato la fabbrica di borse di lusso della famiglia Bergamasco. Un'azienda di artigiani che lavora ad alti livelli e produce borse per marchi di lusso come Gucci e Bottega Veneta.

Assalto in piena regola all'azienda di borse

Tutto è accaduto nel giro di tre minuti: i ladri sono arrivati in zona artigianale e, con più auto, hanno bloccato tutte le strade d'accesso alla fabbrica, presidiandole con "pali". Con un'Alfa Romeo Giulietta hanno sfondato il cancello dell'azienda e, una volta entrati in cortile, hanno divelto l'accesso al magazzino. Lì hanno fatto incetta di borse in pochi secondi, portando via merce del valore di svariate decine di migliaia di euro. Prima di dileguarsi, hanno anche avuto il tempo di bucare le ruote delle auto aziendali.

Volevano essere sicuri che nessuno li seguisse, perché sapevano anche che i titolari abitano nei pressi.

Il sindaco Marco Montin dichiara: «Ho incontrato la famiglia e provo grande dispiacere per quanto accaduto. I Bergamasco sono imprenditori che si sono sempre distinti per capacità e qualità. Spero che siano in grado di far fronte al danno materiale e morale che hanno subito». Sul fatto procedono i carabinieri della compagnia di Abano Terme.