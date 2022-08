Blitz dei ladri: in 5 minuti sfondano il cancello con l'auto e nel caveau fanno incetta di borse e pelletterie griffate

SAN DANIELE DEL FRIULI - Incursione notturna da parte di una banda di ladri in un'azienda di pelletteria di San Daniele del Friuli (Udine): dopo aver divelto il cancello di ingresso con un'auto usata come ariete, il gruppo è riuscito a introdursi nel caveau e a sottrarre borse e portafogli di alta moda. Ingenti i danni: oltre alla refurtiva, si dovranno sostituire i portoni principali esterni e interni dell'azienda.

Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per valutare anche possibili collegamenti con due precedenti incursioni, nella medesima azienda, nell'ultimo anno e mezzo. Il blitz è durato meno di cinque minuti: nonostante l'accorrere delle forze dell'ordine e di una guardia giurata, i ladri sono fuggiti a bordo di un furgone sul quale avevano caricato i beni griffati. Per evitare di essere inseguiti, hanno lasciato assi chiodate sulla loro via di fuga.