Commando assalta il magazzino Sme a Cessalto: furgoni per bloccare le strade. Almeno 10 banditi. Fuga in A4, rubati pc e cellulari

CESSALTO - Un gruppo di una decina di malviventi ha preso di mira questa mattina, 21 dicembre, attorno alle 4.30, nella zona industriale di Cessalto (Treviso), lo stabilimento di Ires Spa, il magazzino centralizzato del gruppo Sme che si occupa della distribuzione di elettrodomestici e informatici nei negozi Sme, dopo aver isolato la zona attraverso una serie di furgoni rubati posti di traverso nelle strade limitrofe e bloccati con il taglio degli pneumatici. Il gruppo fa capo alla famiglia Sartorello. Nello scorso settembre era morto a 88 anni Renato Sartorello, il patron del gruppo, figura di spicco dell'imprenditoria del Nordest. Il gruppo ha tra l'altro punti vendita in provincia di Venezia (Marghera, Marcon, San Donà, Portogruaro), Udine (Martignacco), Pordenone.

Bliz di 10 minuti, 6 dentro, gli altri fuori

Il blitz è durato una decina di minuti. In sei, dopo aver sfondato la recinzione, sono entrati nel magazzino tagliando con un flessibile il cancello. Gli altri componenti della banda invece si sono occupati di mettere le catene ai cancelli e di bloccare tutte le strade d'accesso, lasciando libera solo una rampa che consentisse loro la fuga in A4. Il sistema di allarme automatico è scattato subito, la vigilanza si è portata sul posto in pochi minuti, mentre i banditi si davano alla fuga. Non c'è stato contatto, non sono stati sparati colpi.

Gli sconosciuti sono quindi fuggiti in autostrada dopo aver asportato un pezzo di guard rail e superato il fossato laterale utilizzando delle assi metalliche, allontanandosi quindi in direzione Venezia. Il bottino, consistente prevalentemente in accessori elettronici per pc e telefoni cellulari, non è ancora stato quantificato ma appare piuttosto limitato rispetto all'impegno richiesto dall'azione, nel corso della quale non sono comunque stati registrati atti di violenza nei confronti di alcuno. Sul posto stanno operando i carabinieri.