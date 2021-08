Rubano in gioielleria e fuggono con una Bmw: si schiantano e abbandonano l'auto

MOGLIANO VENETO - Furto all'alba nella gioielleria di Mogliano Veneto, ladri in fuga intercettati dai carabinieri abbandonano la potente Bmw. Il colpo stanotte, 2 agosto, all'incirca alle 4: due uomini con il volto coperto sono entrati, dopo aver forzato la porta d'ingresso, all'interno della gioielleria in galleria Avogadro a Mogliano Veneto, riuscendo a rubare gioielli e preziosi. Un terzo complice li attendeva fuori al volante dell'auto usata per fuggire.

I carabinieri di Mogliano Veneto intervenuti immediatamente sul posto hanno intercettato l'auto dei malfattori in fuga, una Bmw serie 5 con targa straniera sulla quale sono in corso accertamenti. I banditi prima di abbandonare l'auto con parte delle refurtiva si sono schiantati contro il spartitraffico stradale.