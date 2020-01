Distraggono e derubano una pensionata ai Giardini del Sole: prese due ventenni

Nel pomeriggio di sabato scorso, 11 gennaio, a Castelfranco, all'interno dell'area del Centro Commerciale I Giardini del Sole di via Dei Carpani, i carabinieri della Compagnia castellana hanno arrestato due donne pregiudicate di origine bulgara, di 26 e 22 anni, senza fissa dimora, in flagranza di reato di furto aggravato in concorso.



Le due donne, già conosciute alla giustizia per fatti analoghi, distraevano, con la scusa di chiedere informazioni, un'anziana pensionata di Castelfranco, e - mentre una intratteneva la vittima - l'altra riusciva con una mossa fulminea ad asportarle, dall'interno della borsa, il portafoglio contenente 200 euro in contanti, 2 carte di credito ed effetti personali. Appena accortasi del furto, la signora chiedeva aiuto, immediatamente intervenivano sul posto i carabinieri impegnati in un servizio di prevenzione dei furti, che bloccavano le ladre e recuperavano tutta la refurtiva, subito restituita alla vittima.



Le indagate venivano accompagnate presso gli uffici della Compagnia di Castelfranco, dove venivano arrestate per furto aggravato in concorso e trattenute nelle camere di sicurezza.