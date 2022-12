ALTIVOLE - Il municipio, la scuola primaria, l’asilo nido, il tennis club e la baita degli alpini. Poco più di un’ora di raid, lasciandosi alle spalle più danni che bottino. Altivole è stata letteralmente presa di mira dai ladri nella notte tra mercoledì e ieri. A partire dalle 4, quando una persona ha fatto irruzione negli uffici del Comune forzando una porta al piano terra e fuggendo da una laterale dopo che è scattato l’allarme. Azione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del municipio che hanno immortalato sia l’entrata del ladro che la fuga. Immagini su cui stanno lavorando i carabinieri di Castelfranco Veneto per riuscire a dare un nome e un volto al malvivente. Ma non è detto che abbia agito da solo.



Mentre i carabinieri e il responsabile di settore stavano facendo un sopralluogo all’interno del municipio (dove non è stato asportato nulla, proprio perché il ladro dev’essere stato disturbato dall’allarme, ndr), il malvivente ha iniziato la sessione di colpi nelle vicinanze. Come detto, il secondo obiettivo è stata la scuola primaria: forzata la porta, il ladro ha manomesso la macchina del caffè portando via le monete che c’erano all’interno. Bottino magro: circa una decina di euro. Poi, spostandosi di qualche centinaio di metri, ha fatto irruzione nell’asilo nido gestito dalla cooperativa Il Girotondo. Entrato dal giardino, il ladro ha messo a soqquadro tutte le stanze, compreso l’ufficio della coordinatrice alla ricerca di denaro. Ma il raid non ha portato a risultati: all’interno della struttura non c’erano infatti contanti. Da lì si è diretto al tennis club, da cui ha trafugato un borsone con all’interno diverse attrezzature dell’impianto, comprese alcune racchette di valore. Non contento, si è poi diretto verso la baita degli alpini: ha sfondato la porta d’ingresso e portato via alcune decine di euro dal fondo cassa del bar prima di darsi alla fuga.





Il sindaco Chiara Busnardo è stato informato ieri mattina dei colpi. «Personalmente sono sconvolta - ha dichiarato - così come tutte le persone che hanno subito i furti e tutta la cittadinanza che, di fronte a questi episodi, non si sente più al sicuro. Fortunatamente non abbiamo avuto segnalazioni di altri colpi in casa, i furti più fastidiosi perché violano la propria intimità. Ma ciò non significa che i cittadini non debbano tenere gli occhi aperti. Proprio per questo - continua il primo cittadino - Invito tutti a stare attenti e a segnalare alle forze dell’ordine situazioni strane o personaggi sospetti. Uno scrupolo in più possono essere d’aiuto per contrastare il fenomeno dei furti».