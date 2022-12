Ladri irrompono in una villetta di Roncade, la proprietaria li blocca sul portoncino. Il video delle telecamere

RONCADE (TREVISO) - Furti a raffica: Roncade è tra le località colpite. Qui venerdì pomeriggio una coppia di ladri ha tentato l’assalto a una villetta a schiera di via Radaelli mentre la proprietaria era in casa. È stata lei a farli scappare quando ha sentito la raffica di colpi contro il portoncino d’ingresso, blindato. «Altri due colpi e mi sarebbero piombati in casa», racconta la donna, spaventata e al tempo stesso arrabbiata. Il raid è stato immortalato dalle telecamere del vicino. Alle 17.35 i due predoni si intrufolano nel giardino. Sono giovani, indossano jeans e piumino, uno ha una mascherina, l’altro è a viso completamente scoperto. Mentre uno fa da palo su un lato della villetta, l’altro prende a sprangate la porta blindata. «Mio figlio di 18 anni era appena uscito di casa, avranno pensato di avere campo libero - dice la residente -. Quando ho sentito i colpi all’inizio ho pensato che fosse lui ma poi ho capito che chi era alla porta non stava bussando ma cercando di aprirla, forse con un piede di porco. A quel punto ho acceso tutte le luci, interne ed esterne. Il rumore è cessato».