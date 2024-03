Castelfranco Veneto. Furgone prende fuoco in corsa: l'autista inchioda e scende, poi divampano le fiamme

CASTELFRANCO VENETO - Il furgone prende fuoco in corsa, l'autista ha la prontezza di bloccare il veicolo e mettersi in salvo. E' successo oggi, 13 marzo, alle 11:10 in via Lovara di Campigo a Castelfranco Veneto e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. L’autista stava percorrendo la via quando si è accorto che qualcosa non andava. Si è fermato ed è sceso, mentre sono divampate le fiamme. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento con due automezzi, hanno spento il fuoco che ha coinvolto la parte anteriore del furgone Iveco Daily, salvando il carico.

Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco.