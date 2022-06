Fuga di gas in via Toniolo: evacuate la Camera di commercio, uffici e una palazzina

TREVISO - Fuga di gas in via Toniolo. Evacuata la palazzina vicino al tubo del gas, i negozi della zona e anche la sede della Camera di commercio.

Tutta colpa di una bravata che poteva finire in tragedia: uno o forse più ragazzi si sarebbero appesi al tubo esterno del gas, usandolo a mo' di asta da ginnastica. Ma il tubo non ha retto e si è staccato, lasciando fuoriuscire una notevole quantità di gas.

A lanciare l'allarme stamattina 3 giugno verso le 12.15 è stata la dipendente di un bar, che ha sentito un forte boato e poi odore di gas: "Ho visto scappare un gruppetto di ragazzi e ho chiamato i vigili del fuoco, bloccando nel frattempo la strada: con tutto quel gas sarebbe bastata una sigaretta accesa a far saltare in aria tutto" - racconta.

Interventi sul posto i vigili del fuoco che hanno evacuato la palazzina, gli uffici e anche la Camera di Commercio.

Via Toniolo è stata transennata e il traffico dirottato in via Manin per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del gas.

La polizia locale si è occupata della viabilità con l'intera zona interdetta al passaggio dei mezzi per motivi di sicurezza che sono stati deviati in via Manin, e delle indagini per risalire al responsabili.

Le telecamere avrebbero filmato la bravata e sul tubo staccato sono rimaste le impronte del "ginnasta". Solo questione di minuti per risalire alla sua identità.

Residenti e lavoratori hanno potuto rimettere piede nei rispettivi appartamenti, uffici e negozi soltanto verso le 13.15.