MEDUNA Domani sera a Meduna va in scena “Il Vecio e la Vecia”, il tradizionale falò di fine estate che si tiene al parco in centro. I due fantocci di pezza che rappresentano “il Vecio e la Vecia” (simboli della tristezza dell’inverno che se ne va) faranno la loro comparsa nelle scuole e in asilo, mentre alle 19:00 giro in piazza Umberto I e bruciatura al parco comunale. La particolarità di quest'anno sarà la vena goliardica, visto che il “Vecio" ha le sembianze di Fleximan e questa settimana era in esposizione al centro commerciale Visotto di Motta, davanti al negozio Orchidea, come ha segnalato il sindaco di Meduna, Arnaldo Pitton.