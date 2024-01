MARGHERA - La chiesa, in mattoni a vista, pare un fortino. Ma un fortino dove il nemico è ormai alle porte. Anzi, ci è già entrato. «Abbiamo trovato le stagnole anche dentro in chiesa. La situazione è questa, non possiamo più nasconderla» dice il parroco, don Mauro Haglich, sacerdote a Sant’Antonio e vicario foraneo delle otto parrocchie della “città giardino”, come viene anche chiamata Marghera. Ma un giardino dove, come in un passato che tutti speravano non dovesse mai tornare, è tornato a fiorire solo il mercato della droga, con gli spacciatori e i relativi clienti che si sono in parte spostati dalla zona di via Piave a Mestre, battuta palmo a palmo dalle forze dell’ordine. Bastava superare il sottopasso della ferrovia, un tunnel da cui è meglio stare lontani. E pusher e tossicodipendenti l’hanno superato.

L’APPELLO

All’entrata della chiesa principale di Marghera bivaccano due senza dimora. A lato, davanti all’ingresso degli spazi riservati agli scout e ai ragazzi, un paio di ragazzi di preparano la dose mattutina, perché sono appena le 10.30, acquistata dagli spacciatori nigeriani che presidiano l’altro lato della strada. Dietro alla chiesa, sul perimetro del teatro parrocchiale, un terreno chiuso malamente con una griglia metallica, è letteralmente ricoperto di involucri in cellophane di siringhe, e relativi tappi. Ci si cammina sopra, come un tappeto di morte, e ogni tanto se ne trova una. Don Mauro, insieme ai rappresentanti di varie associazioni del quartiere, ha scritto una lettera indirizzata al sindaco Luigi Brugnaro e agli assessori alla Sicurezza e alla Coesione sociale, Elisabetta Pesce e Simone Venturini, per chiedere un incontro con all’ordine del giorno il degrado di Marghera. «Ci siamo già incontrati - riprende Haglich - e ci hanno promesso due tipi di azione: una sul fronte della sicurezza, con una maggiore presenza degli agenti della polizia locale negli orari in cui si svolgono le attività di bambini e ragazzi in patronato, e l’altra sotto l’aspetto sociale, mandando più operatori in strada per contattare gli assuntori di sostanze come i senza dimora, cercando di compiere anche un’azione “educativa” nei loro confronti».

DEGRADO E SPACCATE

Del resto, nella sua lettera, il sacerdote non aveva usato mezzi termini per descrivere la “massiccia e invasiva di spacciatori, tossicodipendenti e persone senza fissa dimora attorno alla chiesa di Sant’Antonio e nelle vie adiacenti”. Anche il giardino tra il sagrato e il municipio di Marghera è tornato ad essere un luogo di spaccio e consumo, e più avanti, dopo piazza Mercato, le sei vecchie palazzine popolari del Comune (che dovrebbero essere presto demolite), pur con porte e finestre murate continuano ad essere nel mirino degli sbandati, tanto che questa mattina operai e polizia locale torneranno sul posto per sbarrare l’ennesima recinzione forzata con un’altra porta buttata giù. L’allarme per Marghera riguarda dunque tutto il centro e l’asta che conduce verso il sottopasso ferroviario verso Mestre. E, con la droga, sono tornate anche le spaccate alle vetrine dei negozi, l’ultima nella notte tra lunedì e martedì: «Ogni mattina vengo al lavoro e mi aspetto di trovare la porta del bar sfondata con un tombino - racconta un barista del centro -. Avevano tentato di forzarla già alcuni giorni fa, a fine dicembre, ma non ce l’hanno fatta. Mi aspetto che ritornino, perché hanno bisogno di soldi, anche pochi spiccioli del fondo cassa, per comprarsi la droga da quelli lì in fondo. Li vede? Sono sempre lì che girano».