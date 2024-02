TREVISO - Nuovo autovelox fisso sulla Treviso-Mare. Verrà attivato in primavera poco prima del centro abitato di Vallio, nel territorio di Roncade. Si tratta dell’ultimo dispositivo in funzione 24 ore su 24, con controllo da remoto, autorizzato dalla prefettura di Treviso. Oltre a quelli che scrutano la tangenziale di Treviso, andrà ad aggiungersi ai 3 apparecchi fissi già in funzione nella Marca: sulla Castellana a Castello di Godego, sulla Schiavonesca Marosticana a Volpago e in via Kennedy a Vallà di Riese. Quest’ultimo è stato da poco abbattuto da “Fleximan”. Ma è già stato annunciato che entro metà febbraio verrà riposizionato. Il tutto mentre si attende la risposta alla richiesta di Preganziol di poter montare un dispositivo fisso per controllare la velocità anche sul Terraglio. « L’autovelox sulla Treviso-Mare non servirà a fare cassa, ma a fare sicurezza – mette in chiaro Pieranna Zottarelli, sindaco di Roncade – quel tratto di strada, dove ci sono già stati degli incidenti mortali, in precedenza aveva il limite di 70 all’ora. Poi è stato aumentato a 90. Ma registriamo auto che sfrecciano addirittura a 200 all’ora. L’autovelox non penalizzerà gli automobilisti in generale, bensì quei disgraziati che corrono a velocità folli. Sarà ben segnalato e tutti gli introiti verranno usati per mettere in sicurezza e curare al meglio le altre strade » .



IL MONITO

L’autovelox fisso di Riese, in particolare, è da tempo al centro delle polemiche. Il Giudice di Pace di Treviso ha già annullato due multe a fronte di altrettanti ricorsi. E più di qualcuno ha sollevato dubbi sulla sua legittimità rispetto alle caratteristiche della strada. « A mio avviso è legittimo – specifica il prefetto Angelo Sidoti – e continuerà a funzionare » . Intanto la stessa prefettura ha avviato una revisione generale degli autovelox autorizzati nella Marca. In sostanza, si andrà a verificare la sussistenza dei necessari requisiti nei tratti di strada (oggi sono dieci) inseriti nell’elenco di quelli dove è possibile usare l’autovelox senza la presenza di una pattuglia e senza la necessità della contestazione immediata. «È in atto una revisione riguardante tutti i tratti di strada che sono stati autorizzati dalla prefettura » , conferma Sidoti. Verranno passate in rassegna anche le nuove richieste giunte dai Comuni. Fino ad arrivare alla pubblicazione di un nuovo decreto. « I requisiti riguardano l’incidentalità e i parametri tecnici della strada, come indicano le direttive. Si tratta di una procedura articolata che prevede anche il parere dell’ente che gestisce la strada, delle forze dell’ordine e così via – sintetizza il prefetto – gli autovelox non servono a far cassa. Se qualcuno li ha usati per questo, male. Ma quando vengono usati nei tratti di strada con una certa conformità e dove bisogna andare a una certa velocità, se vado più veloce e poi prendo la multa è colpa mia. È come passare con il rosso » . Resta il fatto che una parte della popolazione non giudica negativamente le scorribande di “Fleximan”. Anzi, per qualcuno è praticamente un eroe. « Allora non avremo mai una diminuzione degli incidenti – allarga le braccia Sidoti – per il resto (su “Fleximan”, ndr), non ha alcun senso fare paragoni con supereroi. Probabilmente qualcuno che ha letto le loro storie non le ha neanche capite per scarsa intelligenza. Credo si tratti di scarsa intelligenza, livello culturale bassissimo e mancanza di buon senso. In una parola, guardando il vocabolario, imbecillità » .