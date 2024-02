CAMPODORO (PADOVA) - Nessun marcia indietro o ripensamento per il sindaco di Campodoro , Gianfranco Vezzaro , nonostante il periodo non sia tra i più favorevoli per gli autovelox e neppure per i velobox e per i cartelli con il limite dei 30 chilometri orari.

NUOVO VELOCAR - DOVE?

A Campodoro si punta dritti all’obiettivo di far rallentare chi corre troppo in via Balla con l’installazione di un velocar , o ssia un nuovo dispositivo di autovelox fisso che funzionerà in una postazione presidiata dalla polizia locale per le sanzioni. La scelta è frutto del sistematico mancato rispetto del limite (70 all’ora) e del terrore dei residenti. A poche centinaia di metri peraltro, in via Campodoro (Sp 12) a Villafranca, altra arteria su cui più volte i limiti di velocità non vengono rispettati, il 25 gennaio è avvenuto un drammatico incidente costato la vita al 48enne Diego Volpato. Un episodio che ha profondamente toccato le comunità della zona.

COME FUNZIONERÀ



Quello di Campodoro sarà uno strumento di rilevazione bidirezionale, perché lungo la strada comunale si corre oltre il limite dei 70 all’ora in entrambe le direzioni e a tutte le ore. Lo sanno bene i residenti che sentono sfrecciare le auto sotto le finestre e spesso hanno prestato soccorso a chi in auto è finito fuori strada o contro le recinzioni delle case . U na situazione descritta come insostenibile dai residenti. «La velocità di alcuni veicoli lungo questa strada supera anche i 150 chilometri orari – spiega il sindaco Vezzaro –. È una strada che scende da Tagg ì e taglia internamente il nostro territorio, utilizzata da chi deve spostarsi verso Vicenza o l’autostrada. E nel tratto in cui presenta il rettilineo, al termine del quale incrocia via Lissaro, la velocità dell e auto supera di gran lunga il limite. E il pericolo è continuo». Il Comune aveva anche valutato l’installazione di dossi o di un semaforo intelligente. Soluzioni che però sono state scartate perché poco efficaci.

L’ANALISI