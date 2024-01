ROVIGO - È arrivato il momento dei falò della Befana. Tutto il Polesine si sta preparando con una serie di appuntamenti che metteranno fine alle festività natalizie. A Rovigo il Comitato Polisportiva San Leopoldo Tassina, preso in contropiede dalla situazione di inquinamento ambientale, ha deciso di non fare il brusavecia, decisione che era già stata presa a malincuore lo scorso anno, ma allora era stata emessa un'ordinanza dal Comune che vietava tutti i roghi, in conseguenza dell'alto livello delle polveri sottili. Questa volta al momento non c'è stata alcuna limitazione e così la 33esima edizione dell'Epifania tassinara si terrà nella sola giornata di domani, quando i genitori troveranno aperta la casetta dalle 15.30 alle 20, per la consegna dei doni alla Befana, la quale passerà poi nelle case, distribuendo i regali ai bambini. «Il Comitato, da sempre rispettoso delle tradizioni polesane, ha deciso di non procedere sabato alla brusavecia, venendo così incontro alla difficile situazione di inquinamento ambientale, che in questi giorni stiamo vivendo« spiega la presidente Paola Fiocco.

Nella frazione di Borsea la Pro loco, con il patrocinio del Comune, organizza sabato "Arriva la Befana". Alle 17 ritrovo dei bambini nella palestra polivalente con animazione, intrattenimento e giochi vari, poi alle 18 arriva la Befana che distribuirà le calze, quindi alle 18.30 brusavecia nel giardino vicino alla palestra. Sempre sabato, alle 17, appuntamento con "Brusavecia e calze in dono" anche nella frazione di Boara Polesine, a cura dell'associazione Insieme per Boara.

IL PROGRAMMA IN PROVINCIA

Ad Adria, sabato alle 10, da piazza Garibaldi, per le vie del centro e le chiese adriesi, giro delle Befane a cura dell'associazione Mtb Tuttinbici, quindi alle 17, lungo il Corso, la Befana arriva accompagnata da I tamburini, a cura degli allievi della scuola di percussioni del maestro Luca Bellan, poi alle 17.30 in tiviera Matteotti e piazzetta Oberdan tradizionale spettacolo della Befana e alle 18.15, sulle riviere del Canalbianco, Brusavecia e spettacolo pirotecnico.

Domani alle 20.30, a San Martino di Venezze, la 45. edizione della Brusavecia del Borgo, lungo l'argine dell'Adige in fondo a via San Giuseppe, ma prima si terrà la premiazione del concorso dei presepi. A Trecenta domani alle 16 laboratorio natalizio "Aspettando la Befana", nella sala della Pro loco Paiolo, a cura della biblioteca e del Forum Giovani. Sabato alle 18.45 tradizionale Brusavecia al parco Paiolo, a cura della Pro loco, con spettacolo pirotecnico. Alle 21.30 altro Brusavecia nella parte retrostante la chiesa della frazione di Pissatola, a cura dell'associazione San Girolamo, con spettacolo pirotecnico.

A Lusia il Comune, il circolo parrocchiale Noi e la Caritas organizzano sabato, alle 15.30, al Pprco delle Rimembranze, il rituale falò. A Badia Polesine, sabato alle 16.30, torneranno il presepio vivente, a cura dell'Unità Pastorale e il Brusavecia, in piazzale Dalla Chiesa, in compagnia della Pro loco, alle 17.30. Il falò farà da sfondo all'estrazione della Befana d'oro, il gioco a premi che anche quest'anno l'Aoeb promuove per incentivare gli acquisti nel centro cittadino.

A Rosolina, domani alle 21, al palasport di via Sambo, "Aspettando la Befana!", musica e ballo con l'orchestra Rita Gessi, sabato alle 9 a Rosolina Mare, ai Bagni dal Moro, Blu Marlin, Belvedere e Granso, la 23. Ruspadina della Befana", esibizione dimostrativa di motocross, poi alle 15, in piazza San Giorgio, "Brusa la vecia del mare" tra vin brulè, cioccolato caldo e panini farciti, qundi alle 18, in via Sambo, Brusavecia, bevande calde e leccornie varie, estrazione della lotteria della Befana, falò con spettacolo pirotecnico conclusivo. A Loreo, sabato alle 18.45, sul canale Naviglio, "Se brusa la vecia"; a seguire grande spettacolo di luci e fuoco "Incendio sul canal", con la Pro loco.