Fassa Bortolo apre un nuovo stabilimento in brasile: impianto da 50mila metri quadrati

SPRESIANO (TREVISO) - Ha avviato l'attività nei giorni scorsi il nuovo stabilimento in Brasile, a Matozinhos, dell'aziende Fassa Bortolo, di Spresiano (Treviso), specializzata nei materiali per l'edilizia. L'impianto si estende su 50mila metri quadrati ed ha una capacità produttiva di 300mila tonnellate l'anno di malta da costruzione, premiscelati, massetti, adesivi e fughe per piastrelle, grazie al lavoro di 65 dipendenti. L'investimento affrontato dalla società veneta è pari a circa 30 milioni di euro. Il fatturato 2021 è stato di 520 milioni per un Ebitda di 103.

«Metà del mercato dell’intonaco premiscelato in Italia lo coprono loro e oggi l’antico forno di Spresiano arriva in Brasile, a Matozinhos. In un paese in cui i veneti rappresentano la più grande comunità italiana, l’investimento di Fassa Bortolo in Sudamerica rappresenta una opportunità per tutto il mondo dell’edilizia che avvierà nuovi legami commerciali e offrirà un ventaglio di opportunità per tutte le nostre imprese. Questa nuova sede suggella di fatto la storia di un nome storico legato al Veneto ed emblema di lavoro, impegno e passione». Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, congratulandosi con la famiglia Fassa Bortolo. «Questo investimento rappresenta un traguardo importante per i veneti che si sono distinti in Italia e in mezzo mondo per il cartongesso, le colle per ceramica, i colori per l’edilizia, i prodotti per il risanamento e per il restauro – prosegue il Governatore -. Sono certo che la Fassa Bortolo riuscirà anche in questa nuova impresa veneta in terra brasiliana, che dimostra ancora una volta la tenacia e la visione di un marchio che da trecento anni si lega al mondo dell’edilizia».