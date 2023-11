Loria. Malfunzionamento della caldaia, famiglia intossicata: in ospedale anche i tre figli minorenni

LORIA (TREVISO) - Intossicazione da monossido, famiglia portata in ospedale. L'allarme è stato lanciato ieri sera, 10 novembre, intorno alle 23.30 a Loria in via Fratelli Pinarello dai residenti che hanno iniziato a sentirsi male dopo aver inalato, stando alle prime informazioni, del monossido di carbonio. Sembrerebbe che il gas sia fuoriuscito in seguito ad un malfunzionamento della caldaia di casa. L'intera famiglia composta da cinque persone originarie del Ghana (papà, mamma e tre figlioletti minorenni), è stata portata in ospedale a Torri di Quartesolo, nel vicentino.

Non sarebbero in pericolo di vita. La casa è già stata messa in sicurezza da carabinieri e vigili del fuoco.