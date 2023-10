Piove di Sacco. Tre auto prendono fuoco e le fiamme coinvolgono un'abitazione: una persona intossicata

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Questa notte, domenica 29 ottobre intorno alle 4.00, è scoppiato un incendio che ha coinvolto tre auto parcheggiate sotto una tettoia di legno.

Le fiamme si sono propagate parzialmente anche all’abitazione attigua: una persona è rimasta leggermente intossicata. È successo in Via Aldo Moro a Piove di Sacco.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e da Padova con l’autobotte, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo ad evitare il coinvolgimento dell’abitazione, di cui sono saltate per il calore i vetri di due finestre.

La persona che inizialmente aveva respirato del fumo è stata presa in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Le fiamme hanno anche interessato una baracca adibita a legnaia.

Danni da fumo all’abitazione. Le cause dell’incendio sono di probabile natura elettrica di una delle auto, estesosi alle auto parcheggiate vicine, ma rimangono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 8:00.