Fiamme in abitazione, evacuata una palazzina, nessun ferito

PADOVA - Incendio in abitazione oggi 29 ottobre alle 7,30 in un appartamento di via Verci.

Per cause ora al vaglio dei vigili del fuoco si sono sprigionate le fiamme. All'interno vi erano due persone che non appena hanno avvertito il pericolo, sono subito scesi in strada e si sono messi in salvo. Le attività di messa in sicurezza sono andate avanti per tutta la mattinata. Sul luogo dell'emergenza anche le forze dell'ordine. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del 118, ma nessuno dei presenti ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo. Si ipotizza un corto circuito. Esclusa fin da subito la matrice dolosa. L'arrivo delle forze dell'ordine e dei mezzi di sicurezza a sirene spiegate, ha richiamato in strada numerosi residenti che si sono voluti sincerare di persona di cosa fosse accaduto. Non appena è stato confermato che nessuno aveva riportato conseguenze, si è tirato un sospiro di sollievo. A scopo precauzionale, durante le operazioni di spegnimento del rogo, la palazzina è stata evacuata.