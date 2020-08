Ex caserma Serena, gli esiti dei tamponi sui migranti: 62 negativi, 6 positivi

TREVISO - Vi sono 62 negativi, 6 positivi e un tampone da riprocessare tra i 69 tamponi effettuati all'ex Caserma Serena di Casier su migranti e operatori risultati nei giorni scorsi negativi ad un primo tampone di controllo effettuato dai sanitari dell'azienda Ulss 2 di Treviso.

Lo comunica oggi, 18 agosto, il direttore generale, Francesco Benazzi. Il test era stato deciso per confermare o meno la negatività riscontrata nei giorni scorsi da una prima verifica. Risultano negativizzati altri 54 migranti e otto operatori. Nella vecchia struttura militare convertita in centro di accoglienza si trovano 230 dei 1.356 soggetti attualmente in isolamento sul territorio provinciale.

Ultimo aggiornamento: 15:58

