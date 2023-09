Migranti, Meloni: «Misure straordinarie per fermare gli sbarchi. Per l'Italia pressione insostenibile»

Migranti, Giorgia Meloni lancia l'allarme: «La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno è insostenibile, figlia di una congiuntura internazionale difficilissima che mette insieme problemi che già avevano i paesi africani a una situazione di instabilità crescente, particolarmente nella zona del Shael.

La missione europea

Fermare gli arrivi dei migranti «si realizza» con «una missione europea anche navale se necessario, in accordo con le autorità del Nordafrica, per fermare la partenza dei barconi», ha detto Meloni in un video diffuso da Palazzo Chigi. Bisogna poi «verificare in Africa chi ha diritto o meno all'asilo, accogliere in Ue solo chi ne ha effettivamente diritto secondo le convenzioni internazionali e parallelamente lavorando con investimenti seri allo sviluppo».

Le misure in Cdm

«Nel consiglio dei ministri di lunedì noi porteremo una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia, limite che verrà alzato al massimo consentito dalla normativa europea ovvero 18 mesi» e che «non riguarda i richiedenti asilo per i quali oggi il termine massimo è già di 12 mesi e non sarà modificato. Nel consiglio dei ministri di lunedì sarà dato mandato alla Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile» nuove strutture per i migranti «in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli immigrati illegali. Daremo mandato di realizzare queste strutture in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. Agli italiani voglio dire che non abbiamo cambiato idea: ci vorrà tempo, molto lavoro, pazienza determinazione ma non abbiamo cambiato idea. Lavoriamo ogni giorno per mantenere l'impegno che abbiamo sottoscritto con voi e lavoriamo in ogni ambito compreso quello di ripristino della legalità e del contrasto all'ìmmigrazione illegale», ha ribadito Meloni nel videomessaggio.

«Von der Leyen a Lampedusa»

«Annuncio che ho scritto alla presidente della Commissione Ue Von der Leyen per chiedere di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia trasferendo le risorse concordate. La presidente Von der Leyen è sempre stata collaborativa e non dubito che lo sarà anche stavolta...». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un video parlando dell'emergenza migranti.