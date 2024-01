TREVISO - La Prefettura ha individuato l’ex collegio delle suore di Maria Bambina del Belvedere a Crespano, comune di Pieve del Grappa, come struttura ideale per realizzare un nuovo hub destinato all’accoglienza dei richiedenti asilo. Le trattative con l’ordine di Maria Bambina sta andando avanti da tempo, ma sotto traccia, senza troppi clamori. L’obiettivo è avere un’alternativa all’ex caserma Serena e all’ex Zanusso di Oderzo, un altro hub serve per evitare di dover far fronte ai problemi di sovraffollamento già visti in passato.