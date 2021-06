Casa esplosa nella notte: Alessandrina è morta dopo un giorno di agonia

BREDA DI PIAVE - Non ce l'ha fatta a sopravvivere l'anziana rimasta gravemente ferita ieri notte, giovedì 24 giugno, nell'esplosione nella sua abitazione di via Levada a Breda di Piave. Alessandrina Piovesan, 87 anni è morta questa mattina al Ca' Foncello a causa delle gravi ferite riportate. Rimangono invece stabili le condizioni di Aldo De Biasi, il marito 90enne che viveva con lei, uscito praticamente indenne dall'esplosione e ricoverato solo per motivi precauzionali. E che nei prossimi giorni potrà essere dimesso.

La tremenda esplosione che ha squarciato l'intera abitazione era avvenuta verso le 4 di notte a causa di una fuga di gas. E proprio la bombola di gas è stata trovata tra le macerie e sequestrata dai vigili del fuoco, che hanno condotto indagini sulla struttura e sugli impianti della casa.