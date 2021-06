Fuga di gas: casa ridotta un cumulo di macerie, anziani coniugi salvi per miracolo

BREDA DI PIAVE - Esplode una casa probabilmente per una fuga di gas. E' successo alle 4 dell'alba di oggi, 24 giugno, a Breda di Piave, in via Levada, presso l'abitazione di due pensionati, un uomo di 90 anni e una donna di 87 anni. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Maserada sul Piave. La donna, pur riportando gravi ustioni non sembra in pericolo di vita ed è stata portata all'ospedale Cà Foncello di Treviso, mentre l'uomo non ha riportato alcuna lesione in quanto, perché si trovava in una stanza lontana rispetto a dove è avvenuta la deflagrazione.