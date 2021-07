Presa a sassate nell'atrio della stazione di Ferrara: denunciata una 30enne residente nel Trevigiano

TREVISO - Donna aggredita nell'atrio della stazione da una sconosciuta che le ha scagliato addosso grossi sassi: è successo a Ferrara, dove la vittima è stata trovata dalla polizia ferroviaria in lacrime dietro lo scalo, mentre con le mani si teneva la testa dolorante

Prima la donna le aveva scagliato addosso dei grossi sassi che per fortuna non l’avevano colpita. Poi è stata raggiunta e colpita ripetutamente con pugni alla testa. La violenza del pestaggio le aveva provocato ecchimosi e tumefazioni tali da richiedere l’intervento dei sanitari del 118.In quel momento, poco distante, si è avvicinata agli agenti un’altra donna. Ha detto di esser stata testimone della violenza e di esser stata lei stessa vittima della furia della sconosciuta e dei suoi lanci di pietre, andati fortunatamente a vuoto. A quel punto i poliziotti si sono messi a cercare al donna, trovata e portata negli uffici per essere identificata. Alla fine si è scoperto che si tratta di una 30enne gambiana residente in provincia di Treviso, su di lei gravano molti precedenti epr reati contro la persona. La donna è stata denunciata per lesioni personali e per lancio di oggetti pericolosi. A questo si è aggiunta la sanzione per la violazione della normativa anti-covid perché priva di mascherina all’interno della stazione. Considerata la la pericolosità sociale della trentenne, il questore ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, che le impone di allontanarsi dal Comune di Ferrara per tre anni.