Ritrovato Diego Perocco, il consulente finanziario scomparso giovedì scorso

CASTELFRANCO: E' stato ritrovato Diego Perocco, il consulente finanziario di 60 anni scomparso da Castelfranco. Ora è in caserma e i carabinieri lo stanno sentendo. L'uomo, ricordiamo, era scomparso giovedì mattina lasciando in apprensione moglie e figli. Subito sono state attivate le ricerche passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della città. Ora l'uomo è stato trovato, ma non si conoscono ancora i dettagli dell'allontanamento.