MARTELLAGO - Tutti in cerca di Luca Livieri ma ancora nessuna indicazione. Giornata di ricerche a tappeto in tutto il territorio, ieri, del 43enne di Martellago, operaio Pometon, di cui non si ha più notizie da lunedì. Su iniziativa del sindaco Andrea Saccarola e della Protezione Civile, autorizzata dalla Prefettura, è stata battuta in primis la vasta area dei Laghetti: una ventina i volontari impegnati dalle 8.30 all'imbrunire. Le oltre cento telecamere dell'impianto comunale, visionate, non hanno più attestato il passaggio di Livieri dopo lunedì mattina, quand'è stato filmato mentre camminava sulla Castellana verso Trivignano, ma ci si è voluti togliere lo sfizio, "e non perché si tema il peggio - ha chiarito Saccarola che ha partecipato alle ricerche - Siamo certi che tornerà ed è qui vicino. Ma spesso nel parco si imboscano persone in difficoltà: abbiamo voluto controllare". Ma le tre tende individuate dalle squadre a piedi e da quella con i droni erano una abbandonata da tempo, le altre di due soggetti che non c'entravano e sono stati invitati a sloggiare. Non solo. E' scesa in campo anche l'unità cinofilo molecolare della Protezione Civile che ha seguito altre piste investigative guidata da una pattuglia dei carabinieri di Martellago, che cercano lo scomparso da lunedì: tre i cani utilizzati, portati prima in casa di Livieri, in via Berna, e a cui è stato dato da annusare il suo pigiama. Le ricerche si sono focalizzate su Chirignago dove martedì una donna, che lo ha riconosciuto il giorno dopo dalla foto sul giornale riferendolo ai carabinieri, avrebbe visto e parlato con Livieri fuori del supermercato Interspar, "ho freddo e sono di Martellago" le avrebbe detto: l'ultimo avvistamento. I cani hanno fiutato e seguito una traccia fino al Graspo d'Uva a Spinea ma qui si sono fermati.

TELEVISIONE

«Ringrazio tutti coloro che si sono messi in moto con impegno per cercare mio marito, grazie per questa solidarietà - ha detto la moglie Elisa, rinfrancata dal fatto - che non sono da sola», ma dall'altro sempre più abbattuta dal non sapere e dalla dimensione assunta dalla vicenda. «Al vedere tutto questo dispiegamento mi sono detta: "ma allora è proprio vero"»

La donna ieri è stata anche intervistata da una troupe di "Chi l'ha visto?": mercoledì andrà in onda un altro servizio con anche le riprese delle ricerche. «Luca, torna a casa, ti aspettiamo tutti. Se hai bisogno di stare da solo, prenditi il tempo che ti serve ma facci almeno sapere che stai bene» rinnova l'appello Elisa, che continua a temere che il marito abbia compiuto un gesto estremo.