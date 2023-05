Esplode un tubo e crolla la pista ciclabile di Asolo, viabilità bloccata in via Palladio

ASOLO (TREVISO) - Esplode un tubo e crolla la pista ciclabile ad Asolo. L'incidente questa mattina intorno alle 8.40 in via Palladio che è stata circoscritta al traffico in attesa del ripristino del manto stradale. Il danno è stato provocato da una rottura accidentale di una tubatura idrica che ha provocato un cedimento di parte del manto stradale e della vicina pista ciclabile. Sul posto, oltre al personale tecnico incaricato al ripristino della strada, i Carabinieri di Asolo.