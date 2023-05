BELLUNO - «Cosa inaspettata oggi nella chiesa di Salce, a Belluno, la palla in pietra che era in cima al campanile e supportava la croce si è spezzata ed è rotolata sul tetto rompendo le regole ed è andata a fermarsi in fianco sul sagrato». Una domenica fuori dall’ordinario ieri a Salce, quando il sagrestano Carlo Dallo recandosi alla chiesa di San Bartolomeo in Col di Salce si è accorto che dall’estremità dell’edificio sacro era sceso una parte di un ornamento in cemento. Parliamo del “globo crucigero” (globus cruciger) che è una sfera con in cima apposta una croce. È un simbolo cristiano che rappresenta il dominio di Cristo (la croce) sul mondo (la sfera). Il parroco don Giorgio Aresi e il sagrestano hanno quindi chiamato il comando del vigili del fuoco di Belluno, che sono intervenuti per un sopralluogo. Fortunatamente al momento del crollo non c’era nessuno e tutto si è risolto senza persone coinvolte.

L’INTERVENTO Mancava poco a mezzogiorno di ieri quando i pompieri del comando di Belluno, con autoscala, sono andati alla chiesa di Salce. Gli operatori sono s aliti fino al tetto del campanile e hanno quindi visionato la situazione dall’alto. Pare che il ferro che univa le due estremità della pietra, ossidandosi, l’abbia rotta a causa del tempo, delle intemperie e delle probabili infiltrazioni d’acqua. I pompieri parlano di un «dissesto statico» e spiegano che il pezzo di palla caduto pesava almeno 5 chili. Un masso in cemento che è rimbalzato prima sul tetto della chiesa, danneggiando così alcune tegole , finendo poi a terra, sull’erba senza colpire niente e nessuno. «Tutta l’area della chiesa – fanno sapere i vigili del fuoco – è stata transennata e interdetta». Fortunatamente né persone né cose sono state coinvolte, come hanno subito riferito dalla parrocchia di Salce che ha fat t o sapere che «la chiesa rimane transennata e inagibile, le messe sono sospese e anche il rosario.

LE MESSE Questa sera , sabato e domenica, le messe v erranno celebrate nella chiesa di San Fermo. Da martedì 2 maggio nei giorni feriali il santo rosario viene recitato alle 18.10 a San Fermo mentre nella chiesa di Sant’Antonio a Giamosa alle 18.30, com’era già in programma. La messa di giovedì 4 maggio e venerdì 5 maggio verrà comunicato dove sarà celebrata nel corso della settimana.