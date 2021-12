Covid Veneto, il bollettino di oggi, 21 dicembre 2021. Impennata di contagi e vittime: quasi 5mila positivi e 26 morti in 24 ore. A Treviso 1.082 nuovi casi. Salgono i ricoveri

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , martedì 21 dicembre 2021. Sono stati quasi 5mila, per la precisione 4.716 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore, con Treviso e provincia dove è stata sfondata la soglia dei mille positivi in un giorno. Lo rende noto la Regione, sottolineando che i tamponi molecolari sono stati 24.183 e gli antigenici 121.571. Il dato delle positività è inferiore ai 5.557 casi recistrato venerdì, ma la crescita del virus sui nostri territori è sempre più evidente. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale quindi a quota 585.320, gli attualmente positivi crescono di un migliaio al giorno, e raggiungono oggi il numero di 62.774 cittadini isolati. Impressionante il numero delle vittime di oggi: in sole 24 ore sono decedute 26 persone , il totale dei morti per il virus sale quindi a 12.201 persone.

Contagi nelle province del Veneto

Il numero più alto di nuovi positivi si registra a Treviso, con 1.082 casi, segue Vicenza con 928 nuovi contagi, Verona con 852, Padova con 806, Venezia con 792 casi e Rovigo con 117. Solo a Belluno si scende sotto il centinaio con 82 nuovi positivi.

Ricoveri negli ospedali del Veneto

Non dà segni di miglioramento la situazione negli ospedali veneti: i ricoveri sono anceh qui in crescita. Se si guarda l'area non critica si registra oggi un incremento di ben 48 pazienti, siamo passati dai 1.119 ricoverati di ieri ai 1.167 odierni. Non va meglio nelle Terapie intensive, dove l'incremento è stato di 7 unità, passando dai 167 ricoverati di ieri ai 174 di oggi.

Ospedali, posti in reparto in crescita in 12 regioni

I posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica salgono, a livello nazionale, al 13% rispetto a quelli disponibili e la percentuale cresce in ben 12 regioni: in Basilicata salgono al 9%, in Calabria al 23%, in Emilia Romagna al 12%, in Friuli Venezia Giulia al 23%, nel Lazio al 14%, in Liguria al 22%, nelle Marche al 18%, nella PA di Bolzano 17%, nella PA di Trento 19%, in Piemonte al 13%, in Puglia al 6%, in Toscana al 7%. È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenza Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che confronta i dati di ieri, 20 dicembre, con quelli del giorno precedente (12%).

