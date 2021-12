JESOLO - L’ospedale di Jesolo torna Covid-Hospital, anche se terapia intensiva rimane ancora chiusa. Ma l’assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, rassicura sugli eventi: con il rispetto delle regole, le manifestazioni di Jesolo e Caorle potranno continuare.



OSPEDALI

A fronte dell’aumento dei contagi, ieri 1912 complessivamente su tutto il Veneto Orientale, l’Ulss4 ha, dunque, deciso di riaprire il secondo piano dedicato alle malattie infettive, aggiungendo un altro modulo e portando i posti letto disponibili a 45. «Quindi da questo momento ricoveriamo solo persone malate di Covid19, con la conseguenza che il nosocomio di Jesolo ritorna, di fatto, ad essere un Covid-Hospital», ha spiegato il direttore generale, Mauro Filippi.

«Per quanto riguarda terapia intensiva, non è necessario riattivarla: riusciamo a gestire con San Donà e Portogruaro». Continua l’attività del punto prelievi nel poliambulatorio, dove rimarranno alcune attività. Per quanto riguarda oculista e ortopedia, le attività poliambulatoriali saranno spostate a Ca’ Savio; chirurgia a San Donà di Piave e Portogruaro. Ieri risultavano ricoverati 34 pazienti in malattie infettive, più altri quattro in terapia intensiva a San Donà (1) e Portogruaro (3); 15, quelli in via di guarigione, si trovato nel centro Stella Marina».



LA SITUAZIONE

Un anno fa, alla stessa data, i ricoverati al Covid-Hospital erano 132, sudivisi tra i 16 in terapia intensiva, 3 in semi intensiva e 68 in malattie infettive; altre 20 erano alla casa di cura Rizzola e 25 alla Stella Marina di Jesolo. «Dire che il Veneto Orientale sia un’isola felice è esagerato – interviene l’assessore alla sanità della regione del Veneto, Manuela Lanzarin, ieri a San Donà per l’inaugurazione di una nuova attrezzatura in rediologia – ma se vedo i numeri e l’incidenza rispetto alla struttura ospedaliera, oggi questa azienda sanitaria può considerarsi meno sotto pressione rispetto ad altre. Poi, anche noi abbiamo difficoltà a capire come si muove questo virus; sappiamo sicuramente che siamo stati travolti da questa ondata che è partita dalla Slovenia, dall’Austria, dal Friuli Venezia Giulia; ci auguriamo che presto ci possa essere un arretramento della curva dei positivi, ma ricordiamoci anche che il nostro sistema prevede una mole di tamponi che alla fine riscontra molti positivi. Il dato è che oggi, per fortuna, grazie alla vaccinazione, l’incidenza, soprattutto in terapia intensiva è molto limitata, e che riguarda principalmente le persone non vaccinate. Questo a testimonianza che il vaccino funziona e che ci protegge».



I CONTAGI

Per quanto riguarda i positivi, a ieri risultavano, dunque, 1912 contagiati. Tre i Comuni che hanno superato quota duecento: Portogruaro, che registra il maggior numero di contagi tra i 21 Comuni, con 274; quindi San Donà di Piave con 256 e Jesolo con 225. Altri tre sono sopra i cento: San Michele al Tagliamento con 154, Concordia Sagittaria con 152 e Caorle con 146. Tutti gli altri: Annone Veneto 19, Cavallino-Treporti 71, Ceggia 34, Cinto Caomaggiore 25, Eraclea 57, Fossalta di Piave 35, Fossalta di Portogruraro 64, Gruaro 45, Meolo 35, Musile di Piave 89, Noventa di Piave 60, Pramaggiore 41, San Stino di Livenza 80, Teglio Veneto 28 e Torre di Mosto 22.



GLI EVENTI

Per l’assessore Lanzarin, non sono a rischio gli eventi già organizzati, vedi quelli di Jesolo e Caorle. «Il principio di massima deve essere basato su precauzione e responsabilità. Sappiamo che con il green pass rafforzato e, quindi, con la vaccinazione, meglio ancora con la terza dose, siamo più protetti; quindi le attività possono comunque venire fatte. Quello che si chiede è la massima attenzione e mettere in atto quelle misure necessarie, come il rispetto del distanziamento e non creare assembramenti. Possiamo gestire i momenti di Natale, non togliendo il momento sociale e relazionale, ma con responsabilità e senso di misura».