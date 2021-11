Due donne morte di Covid nella Marca: avevano 89 e 93 anni, entrambe sono state a contatto con figli No vax

TREVISO - Altri due decessi per Covid sono stati registrati nella Marca nelle ultime 24 ore: si tratta di due donne anziane entrambe venute a contatto con figli che risultano non vaccinati.

Al momento non sono state ricoverate le famiglie delle due vittime, ma sono in corso accertamenti: la prima donna è una 89enne, a sua volta non vaccinata così come il figlio, la seconda invece - 93 anni - aveva ricevuto la dose a maggio e anche lei sarebbe stata contagiata dal figlio.