Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 19 novembre 2021. Calano i contagi: 1.283 positivi

Covid in Veneto, il bollettino di oggi 19 novembre. Sono 1.283 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il dato porta il totale degli infetti a 497.612 dall'inizio della pandemia. Stabile il numero delle vittime, 11.892. Sale la pressione sugli ospedali, dove sono 421 i malati Covid ricoverati. Di questi, 357 (+6) sono ospitati nei reparti dell'area medica, 64 (+2) in terapie intensiva. Continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi, 19.297 (+669).

I dati per provincia

Padova continua ad essere la più colpita con 422 positivi, seguita da Venezia (234), Vicenza (198), Treviso e Verona (entrambe con 171), Rovigo (33), Belluno (26).

