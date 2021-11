Covid in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 20 novembre 2021. Quasi duemila contagi e 13 morti in 24 ore

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , sabato 20 novembre 2021. Sembra inarrestabile la corsa del Coronavirus nella nostra regione, dopo un leggero calo di ieri, oggi un nuovo picco di contagi: sono infatti quasi 2.000 i nuovi positivi, secondo il report regionale. Superato il tetto dei 400 contagi in 24 ore a Treviso e Padova. Dall'inizio dell'emergenza Covid i positivi sono in totale 499.540. Gli attualmente positivi risultano essere 20.494. Record anche delle vittime del virus oggi: sono 13, sempre in 24 ore, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 11.905.

Contagi nelle province venete oggi

La situazione peggiore, per quanto riguarda il numero di nunovi positivi trovati, si verifica a Padova, con 451 contagi, segue vicinissima Treviso, con 445, poi Venezia, con 321 nuovi casi, Vicenza con 310, Verona, con 241. Il virus alza la testa anche a Rovigo, con 91 nuovi positivi e a Belluno, con 51.

La situazione negli ospedali

Lieve aumento del carico nelle Terapie intensive del Veneto: in 24 ore si è passati da 64 pazienti ricoverati a 69, con un incremento di 5 unità. Scende di uno invece il conto nelle aree non critiche, dove rispetto a ieri siamo passati da 357 ricoverati a 356.

