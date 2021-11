Green pass e no vax. L'immunologa Viola: «Sì alle restrizioni per i non vaccinati: ok al lavoro, ma niente ristoranti, cinema, teatri...»

PADOVA - Antonella Viola, immunologa e professoressa di Patologia generale all'università di Padova, dice la sua sulle misure restrittive per i non vaccinati: «Una restrizione del Green pass per i non vaccinati sarebbe l'ideale in questo momento: per esempio, permettere l'accesso ai luoghi di divertimento, dunque cinema, teatri, ristoranti, eventi in generale dove ci sono molte persone, non a chiunque abbia il green pass, ma solo a una certificazione verde per vaccinati o guariti sarebbe la strada da seguire. Quindi permettere alle persone non vaccinate, naturalmente, di continuare ad andare a lavorare con il tampone, ma non di partecipare, appunto, a questi eventi dove c'è una grande aggregazione». Così a SkyTg24 Viola, ospite di Buongiorno, sull'ipotesi, prospettata da alcuni presidenti di Regione, di introduzione di misure restrittive solo per le persone non vaccinate, escludendo, quindi, i vaccinati.

APPROFONDIMENTI COVID19 Green pass, Ricciardi: «Spero in misure per irrigidire il... IL DIBATTITO Cartabianca, Galli perde le staffe: «Stia zitta!». La... REGOLE Natale in zona gialla? Regole su mascherine, negozi e ristoranti IL CASO Covid, Natale in zona gialla e lockdown per i non vaccinati? Allarme... PADOVA No-pass al parco Europa: inviate le prime multe ai 5mila partecipanti... BERLINO Covid, in Germania nuovo record di casi: 52mila in 24 ore. Merkel:...

Green pass, Ricciardi: «Spero in misure per irrigidire il rilascio»

«Senza dubbio - afferma Viola - la strada deve essere questa. In questo momento il problema principale, anche a livello di pressione ospedaliera, è dato dalle persone non vaccinate, che sono quelle che mettono, appunto, sotto stress il sistema ma soprattutto che rischiano per la propria salute».

Secondo l'immunologa si dovrebbe applicare un green pass, ha sottolineato, «modello Germania, ovvero l'idea di avere due tipi di green pass: uno per i vaccinati, che possa essere valido con le regole che abbiamo adesso, e uno, invece, per le persone non vaccinate, quindi il tampone che serva solo per andare a lavorare ma non per andare nei ristoranti, nei bar, al cinema, in palestra. Un super green pass secondo me potrebbe essere la strada più giusta». Quanto alla vaccinazione dei bimbi tra i 5 e gli 11 anni, Viola spiega che «dobbiamo farla per proteggerli dal Covid, questa è la cosa che va detta chiaramente ai genitori».

Stato emergenza fino al 31 marzo, dallo smart working alle mascherine ai viaggi: cosa comporta