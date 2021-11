Luca Zaia in diretta oggi, ricoveri in Veneto: «Quest'anno ospedali presi d'assalto da pazienti con patologie respiratorie e influenza». Vaccini, al via la terza dose per i 40enni

Luca Zaia torna in diretta oggi, venerdì 19 novembre, per le ultime notizie sul Covid in Veneto e sulla gestione della pandemia. Nelle ultime settimane i contagi da Coronavirus sono tornati a salire in maniera importante in tutto il Nordest, tuttavia nonostante una crescita registrata anche dei ricoveri in veneto la situazione è sempre rimasta sotto controllo. Ma in Europa comincia a tornare "aria di lockdown", lo si è visto proprio oggi in Austria, dove da lunedì partirà un lockdown generale per 20 giorni che poi proseguirà per i non vaccinati. E proprio sul vaccino, sempre l'Austria, ha annunciato l'obbligo da febbraio 2022. Sulla copertura anticorpale di un siero in paricolare, invece, è di oggi la notizia di uno studio veneto che dimostra come, dopo sei mesi, gli anticorpi prodotti dal vaccino Pfizer anti Covid-19 inesorabilmente calano e quindi una terza dose sarà necessaria per tutti quelli che lo hanno ricevuto.

Zaia in diretta oggi

Covid in Veneto

Oggi Luca Zaia non ha potuto presentare i dati aggiornati a inizio conferenza stampa poiché si è registrato un problema al software (incidenza a 1.88% ieri, nuovi contagi 1.603 e 4 vittime - Qui il bollettino integrale di ieri). Il report della Regione è stato diffuso in seguito, sempre durante la diretta.



Ospedali presi d'assalto per malattie respiratorie e influenza

Stamani abbiamo fatto una riunione con i direttori generali delle Ulss: la gestione dei ricoveri attualmente è affrontabile, abbiamo 62 persone in terapia intensiva e un totale di 400 persone ricoverate (secondo i dati di ieri). Nella situazione sanitaria del veneto si aggiunge un fenomeno nuovo: gli ospedali sono presi d'assalto da patologie respiratorie che non avevamo nel 2020-2021, quest'anno l'influenza c'è.

Vaccini in Veneto

Abbiamo 650mila persone sotto i 12 anni che non sono vaccinabili al momento - ha sottolineato Zaia - e ci sono 656mila persone che non hanno alcun impedimento a vaccinarsi e che hanno deciso di non vaccinarsi. La media regionale è dell'85.1 di vaccinati. QUI TUTTI I DATI AGGIORNATI DEI VACCINI FATTI IN VENETO

La vaccinazione sta procedendo, ma è altrettando vero che - come accade in Alto Adige e Fvg - che abbiamo uno zoccolo duro di persone che non vogliono vaccinarsi, e siamo distanti 4 o 5 punti da performance migliori.

Terza dose per i 40enni

Noi oggi vogliamo lanciare la terza dose. Sopra i 40 anni è possibile prenotare la terza dose, se si hanno sei mesi dalla seconda. Già da adesso i cittadini del Veneto che possono vaccinarsi sono 1milione 647mila (di questi 231.551 hanno già avuto la terza dose, 210.894 hanno prenotato: si tratta del 27% degli aventi titolo). Nel vivo entreremo a dicembre, con tutte le maturazioni delle terze dosi ai sei mesi. cinquecento sms ogni minuto per inviare la notizia della possibilità di prenotarsi a questa fascia di persone che avranno diritto alla terza dose in Veneto. Noi faremo i vaccini anche se siamo in mancanza di personale, per i sanitari è probabile che venga reintrodotta la terza dose obbligatoria.

Green pass

Non è escluso che la validità venga ridotta a 9 mesi, io avevo sentito parlare anche di 6 mesi.

Restrizioni solo per i no vax?

Restrizioni o lockdown solo per i non vaccinati, oppure restrizioni per tutti? In quale direzioen stiamo andando e cosa ne pensa Luca Zaia: In Conferenza delle Regioni ho chiesto che si torni a riaprire un tavolo per fare un punto della situazione in maniera più frequente, visto che rientriamonella fase acuta, domandando un incontro con il ministro Speranza. Non si è parlato del modello Austria. A mio avviso, stante oggi la Costituzione, pensare di fare il lockdown per i non vaccinati, non si riesce. Secondo me non è praticabile dal punto di vista giuridico. Il ragionamento è stato un altro: evitare di chiudere e fare il lockdown.