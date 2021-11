Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 18 novembre 2021. I contagi non si fermano: 1.603 nuovi positivi e 4 vittime

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, giovedì 18 novembre 2021. Inesorabile aumento dei contagi nelle province venete anche oggi, con 1.603 nuovi positivi trovati. Sale così a 496.329 il numero dei positivi da inizio pandemia. Sono invece 18.628 gli attualmente positivi in isolamento, un dato anche questo in continua crescita. Sono quattro le vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore, la conta dei decessi sale a 11.892. L'incidenza dei casi su 117.123 tamponi effettuati ieri (20.538 molecolari e 96.585 rapidi) è dell'1,36%, in leggero calo sulle 24 ore precedenti.

Contagi nelle province del Veneto

Schizzano in alto i nuovi positivi sul nostro territorio, il triste primato spetta a Padova, dove si sono registrati 495 nuovi contagi, seguita da Treviso con 308 casi. A Venezia i casi nelle ultime 24 ore sono stati 251, a Vicenza 233, mentre a Verona 186. A Belluno sono 59 i nuovi casi, a Rovigo 48.

Ricoveri negli ospedali veneti

Nonostante il continuo aumento dei positivi la situazione clinica resta piuttosto stabile, con 351 (+2) ricoveri in area non critica e 62, invariati, nelle terapie intensive.

Vaccini: quanti ne sono stati fatti

Sono 3.713.924, pari all'82,8% della popolazione vaccinabile, i residenti in Veneto che hanno completato il ciclo del vaccino anti-Covid. Lo segnala il bollettino regionale. La percentuale sale all'85% se si considerano anche coloro che hanno almeno una dose e si sono prenotati per la seconda. Ieri sono state effettuate 17.211 vaccinazioni, delle quali 12.148 erano terze dosi, per un utilizzo del 92,7% delle forniture. Sono 236.906 i residenti ad aver ricevuto la dose addizionale o booster, pari al 5,4% della popolazione vaccinabile. La fascia over 80 coperta con la terza dose è al 29,2%.

