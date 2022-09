Miss Mamma italiana: tra le finaliste anche delle padovane e delle trevigiane. Ecco chi sono

Olimpiadi di Miss Mamma Italiana, tra le finaliste anche delle padovane ed una trevigiana. Dopo la pausa forzata causa Covid, lo scorso fine settimana, a San Mauro Mare - Riviera Romagnola, sono riprese le “Olimpiadi di Miss Mamma Italiana”, giunte alla quinta edizione.

Il concorso

Miss Mamma Italiana concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti ideatore e patron del concorso e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. Un concorso che otlre a premiare la bellezza sostiene Arianne Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Le concorrenti

Le mamme partecipanti si sono cimentate in diverse attività sportive sulla spiaggia, come: i tiri a canestro, i calci di rigore, la gara di bocce, la realizzazione dei castelli di sabbia e, in quanto Miss, non poteva mancare una prova legata al mondo della moda. Questa la classifica finale:

1° classificata Claudia Vetturini “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2013”, 51 anni, impiegata, di Foligno (Perugia);

2° classificata Linda Lodesani “Miss Mamma Italiana Radiosa 2022”, 32 anni, infermiera, di Abano Terme (Padova);

3° classificata Elena Cerchiaro “Miss Mamma Italiana Gold 2022”, 51 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova);

4° classificata Catia Callegaro “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza 2021”, 53 anni, casalinga, di Campolongo Maggiore (Venezia);

5° classificata Diana Scuccimarra “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2022”, 65 anni, agente immobiliare, di Prato;

6° classificata Simona Massimi “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2022”, 46 anni, casalinga, di Castelfranco Veneto (Treviso).

Miss Universe Italy

Si chiama Chiara Davanzo, ha 22 anni ed è di Rive d'Arcano (Udine) la seconda classificata alla finale di Miss Universe Italy 2022, contest nazionale svoltosi domenica a Canosa (Ba). Negli anni Chiara ha vinto diversi titoli, tra cui Miss Mondo FVG nel 2017, e oggi studia giurisprudenza a Milano, dove lavora anche come modella. Il suo obiettivo è «diventare avvocato specializzato nella tutela dei minori e delle famiglie: dal 2018 collaboro con l'Istituto nazionale pedagogia e famiglia) e il Ccdu (comitato dei cittadini per i diritti umani), due associazioni in prima linea nella lotta alla sottrazione ingiusta dei minori alle loro famiglie. E' un tema a cui sono particolarmente legata perché credo che avere un'infanzia felice sia un diritto di tutti e soprattutto ponga le basi per tutta la nostra vita e le ingiustizie, purtroppo, sono ancora tante. Ho partecipato a Miss Universe Italy - ha aggiunto - perché penso che attraverso la bellezza e la moda si possa raggiungere un maggior numero di persone, per dare voce a questi temi sociali. Ô stata un'esperienza indimenticabile fin dal primo istante che mi ha aiutata a crescere e ad acquisire più consapevolezza di me stessa».

Al primo posto del concorso si è classificata invece la 24enne Virginia Stablum, trentino ed è fidanzata di Ignazio Moser, ex ciclista e figlio di Francesco, indimenticato campione delle due ruote.