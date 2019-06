di Manuela Collodet

LA TRAGEDIA

FARRA DI SOLIGO - Oggi è il giorno della verità. Mentre proseguono le indagini dei carabinieri per valutare cosa sia esattamente accaduto nella folle notte di Tovena, finita in tragedia con la morte die verificare se vi sono altri profili di responsabilità, oggi una risposte importante potrebbe arrivare dall'interrogatorio dei fratelli Francesco e Alberto Stella, in carcere a Santa Bona da venerdì con l'accusa di omicidio preterintenzionale e rissa per aver innescato la rissa e colpito proditoriamente l'aiuto barista di 46 anni.II carabinieri del nucleo investigativo, guidati dal maggiore Giovanni Mura, hanno sottoposto a fermo indiziario di delitto Alberto e Francesco, di 31 e 26 anni, dopo un lunghissimo interrogatorio, che dall'alba di venerdì si è