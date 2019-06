Tragedia all'osteria: «Lite nata per il conto, si è rischiato il linciaggio»

LA TRAGEDIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CISON DI VALMARINO - Giovedì sera i fratellie i loro amici non festeggiavano solo l'arrivo del Giro d'Italia come tanti altri. Era anche l'occasione per brindare al compleanno di Francesco Stella, che ha appena compiuto i 26 anni. Ma stando a quanto emerso sarebbe stato proprio lui ad alzare troppo il gomito e a dimostrarsiLui e i suoi amici erano stati redarguiti da Pierpaolo D'Agostin già un paio di volte, e alla fine erano stati. Ma la situazione, secondo le versioni fornite da alcuni testimoni, sarebbe precipitata quando è stato presentato il. «Era nata una discussione con il gestore del locale per il prezzo, ritenuto troppo salato - racconta un testimone -. Francesco era fuori di sé. La discussione però è degenerata e tutto si è spostato all'esterno del bar, dov'è scoppiata la». Gli scontri sarebbero stati più di uno, ed è a quel punto che. «È stato Francesco ad