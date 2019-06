Il patron della Stelbi è sicuro: «I miei figli sono innocenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FARRA - Farra di Soligo è sotto choc. Ma mentre sul web fioccano gli attacchi inferociti di chi chiede sia fatta giustizia e che i due fratelli vengano puniti in modo esemplare , il paese dove sono cresciuti i due giovani manager, figli dell'industriale Raffaele Stella, patron della Stelbi Spa e della Weiss Stern , le aziende per le quali lavorano i dua rampolli, rimane molto cauto: «Sono due bravi ragazzi, speriamo che la magistratura faccia chiarezza». Ed è proprio il padre di, Raffaele, a sostenere che i figli non sono stati coinvolti nella rissa e che non hanno aggredito Alessandro Sartor, stramazzato a terra giovedì sera in piazza a Tovena di Cison dopo aver cercato di difendere il titolare del bar Al Bakaro e di sedare la rissa scoppiata fuori dal locale: «I miei figli sono innocenti, i miei figli sono innocenti» va ripetendo.