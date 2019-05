CISON DI VALMARINO - Un uomo di 45 anni - Alessandro Sartor, operaio di 46 anni, del luogo, collaboratore saltuario del locale in cui è avvenuto il fatto - è deceduto la scorsa notte intorno all'una a Cison di Valmarino (Treviso) dopo essere stato massacrato di botte mentre cercava di sedare una rissa tra giovani del posto. Il fatto è accaduto di fronte al noto locale "Al Bakaro" di Tovena, sulla strada che oggi ospiterà il passaggio del Giro d'Italia.



Secondo quanto si è appreso, sul posto gli animi erano molto accesi ed erano scoppiate alcune risse, l'uomo, intervenuto per calmare i contendenti, sarebbe stato pestato violentemente. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo. I protagonisti delle risse scoppiate nella notte si trovano ora nella caserma dei carabinieri, due persone, in particolare, sono sospettate di aver massacrato il 45enne. Oggi verranno sentiti anche i testimoni del fatto, per ricostruire cosa sia accaduto.

