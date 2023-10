VILLORBA - Il circo solleva lamentele ma il sindaco spegne subito la polemica: «Nessun animale è stato maltrattato e abbiamo rispettato la legge. Mi sembra più che altro una polemica strumentale». Sono le parole del primo cittadino Francesco Soligo, che fa sapere di aver messo in atto tutti i controlli igienico-sanitari previsti. Tutti superati con esito positivo e nessuna criticità è stata rilevata per quanto riguarda le condizioni degli animali.



SOTTO LA LENTE

A Villorba è tornato l’Universal Circus dei fratelli Pino e Mario D’Amico, la cui carovana è presente quest’anno dal 29 settembre fino al 9 ottobre nel comune. Ma non manca chi non è d’accordo con l’attività circense e con l’uso che fa degli animali. Lo ha scritto a chiare lettere la Lav di Treviso (Lega Anti Vivisezione, associazione ambientalista impegnata nella salvaguardia della vita e dei diritti degli animali) su Facebook: «Abbiamo effettuato il 30 settembre un nuovo sopralluogo al circo, visitato una settimana fa. La solitudine di questo elefante e la sua disperazione sono palpabili. Perché andare a vederlo mentre esegue stupidi esercizi che è stato costretto a ripetere migliaia di volte? Che gusto c’è? Perché invece non preferire spettacoli veri con artisti umani?».

Tra i commenti c’è chi si scaglia contro l’amministrazione del sindaco Soligo: «Ho mandato una mail al sindaco. Sarebbe ora di vietarlo» è quello che ha scritto un utente, facendo intendere anche che la risposta dell’amministrazione non l’ha per niente soddisfatto. Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino che ha prontamente risposto al commento sulla piattaforma social: «La risposta che ha ricevuto è in linea con il diritto, se non le è chiaro avrò modo di incontrarla in municipio per darle ulteriori informazioni». In più, «quello su cui c’è il circo è un terreno privato» chiarisce Soligo. Una replica che non lascia spazio a dubbi, anche se il Comune ha scelto comunque di procedere ad un’ulteriore verifica delle condizioni igienico-sanitarie del circo e del benessere degli animali da parte dell’Usl e della polizia locale. E il risultato ha dato ragione al sindaco: nessuna difformità o maltrattamento è stato rilevato.



LE VERIFICHE

«Il Comune di Villorba agisce come prevede la legge - fanno sapere dall’amministrazione - Nel caso in questione, il circo è stato oggetto di tutti i controlli previsti, da quello statico per la sicurezza a quello delle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali da parte dell’U.O.C. Servizio Sanità Animale. Il circo ha quindi superato tutte le conformità richieste e previste. Al di là di opinioni personali non è possibile impedire quanto ammesso di diritto».