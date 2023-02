Arriva il Circo con gli animali, sollevazione del Partito animalista Italiano Fvg

UDINE - «La Regione legiferi per i circhi senza animali». Questo l'appello del Partito animalista Italiano Fvg all'alba dell'allestimento di un circo con animali in provincia di Udine. «Il Parlamento si è già espresso sull'argomento con una legge del novembre 2017 che delegava il governo di normare circhi e spettacoli viaggianti prevedendo un graduale superamento nell'utilizzo degli animali. La norma non fu poi emessa nei tempi previsti ed è stata quindi prolungata la delega al governo di ulteriori nove mesi con una Legge del luglio 2022. Temiamo che l'attuale governo non abbia la sensibilità verso gli animali che è cresciuta nella scorsa legislatura e che lasci decadere anche questo termine senza mettere uno stop alla nascita di animali nei circhi«, afferma Fabio Rabak, coordinatore regionale del Partito animalista Fvg. «Per questo chiediamo che in tutti i programmi delle prossime elezioni regionali si chiarisca quali siano le posizioni verso i circhi con animali. Ormai le persone che pensano sia normale far nascere un leone in una gabbia che lo rinchiuderà per tutta la vita, sono una minoranza, e non si capisce che cosa si stia aspettando. I sempre più frequenti circhi o festival di strada con solo artisti dimostrano che superare la schiavitù degli animali nei circhi non solo è possibile ma funziona e permette ai lavoratori di vivere tranquillamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA